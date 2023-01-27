На товарищеский матч ЦСКА с «Партизаном» в Турции приехали около 200 болельщиков. Видео

В эти минуты московский ЦСКА на тренировочном сборе проводит товарищеский матч с сербским «Партизаном». Встречу в Турции посетили несколько десятков болельщиков российской команды. Об этом стало известно из видео, опубликованного в телеграм-канале ЦСКА.
Возобновится официальная часть сезона для команды Владимира Федотова игрой с «Краснодаром» (23 февраля) в Фонбет Кубке России. 28 февраля они проведут ответный матч в Краснодаре, а затем ЦСКА вернётся к Российской Премьер-Лиге, где 5 марта встретится с «Сочи».
В 17 матчах чемпионата России армейцы набрали 29 очков и располагаются в турнирной таблице на пятом месте. Лидером соревнований является «Зенит» из Санкт-Петербурга, набравший 42 очка. Выше ЦСКА также «Спартак» (36), «Ростов» (35) и «Динамо» (29).
- 27 января 2023
-
19:34
-
19:31
-
19:29
-
19:23
-
19:23
-
19:16
-
19:11
-
19:01
-
19:00
-
18:59
-
18:56
-
18:50
-
18:48
-
18:40
-
18:39
-
18:38
-
18:30
-
18:29
-
18:23
-
18:22
-
18:14
-
18:14
-
18:13
-
18:02
-
18:00
-
17:58
-
17:51
-
17:50
-
17:42
-
17:39
-
17:32
-
17:30
-
17:29
-
17:23
-
17:19