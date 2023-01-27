Дани Алвес признал факт связи с девушкой в клубе. Он хотел скрыть измену от жены

Адвокат бразильского защитника Дани Алвеса Кристобаль Мартелл рассказал о новых подробностях уголовного дела, которое возбудили в отношении его клиента. Напомним, одна из девушек, которая 30 декабря находилась в одном из клубов Барселоны, в котором отдыхал и Алвес, обвинила 39-летнего бразильца в сексуальных домогательствах.



На данный момент приоритетом Кристобаля Мартелла является подготовка апелляции, которая позволит игроку сборной Бразилии покинуть тюрьму. Юрист сообщил, что Алвес готов на любые меры контроля, включая высокую сумму залога, ношение электронного браслета или ежедневное посещение правоохранительных органов.



Кроме того, Мартелл признал, что Алвес дал ложные показания, отрицая свою связь с потерпевшей, так как хотел скрыть измену от своей супруги. Адвокат заявил, что причина, по которой его клиент менял показания три раза, кроется именно в этом. Однако Алвес утверждает, что всё произошло по обоюдному согласию.



Ранее сообщалось, что Дани Алвес может быть приговорён к лишению свободы на срок от четырёх до 12 лет. Такой срок предусмотрен в соответствии с испанским законом «Да есть да» за сексуальное насилие. Алвес был заключён под стражу без права внесения залога, а мексиканский клуб «Пумас» расторг контракт с футболистом.

Дани Алвес странно отреагировал на вопрос журналиста: