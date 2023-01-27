Николай Рассказов: «Крылья Советов» играют в необычный для РПЛ футбол

Защитник «Крыльев Советов» Николай Рассказов дал первый комментарий в качестве футболиста самарской команды. Сегодня, 27 января, было объявлено об его переходе из «Спартака».
«Я очень рад оказаться в команде, благодарю руководителей и тренерский штаб «Крыльев Советов» за оказанное доверие. Подписание было непростым, прошло определённое время, но в целом я на сборах уже достаточное долгое время. Я рад, надеюсь, не подведу.
Каких-то ребят я знал до перехода, мы пересекались в молодёжной сборной и других командах. Игроки здесь замечательные, мне об этом говорили ребята из команды, в которой я был. Проблем никаких нет. Поговорил с тренерским штабом в первый же день, как приехал.
Какое впечатление на меня произвели «Крылья Советов» в матчах за «Спартак»? В прошлом году мы играли очень много. Я знал, что это очень молодая и амбициозная команда, играющая в яркий футбол. Даже необычный для нашего чемпионата. Очень мало команд играет в открытый и комбинационный футбол», — сказал Рассказов в видео, опубликованном на YouTube-канале «Крыльев Советов».
- 27 января 2023
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