Маркос Алонсо продлил контракт с «Барселоной»
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32-летний испанский защитник Маркос Алонсо продлил контракт с «Барселоной». Срок действия нового соглашения рассчитан до 30 июня 2024 года. Об этом сообщил официальный сайт испанского клуба.
Отмечается, что в новом контракте установлены отступные, сумма которых € 50 млн.
Маркос Алонсо перешёл в «Барселону» из английского «Челси» в прошлом году. Защитник провёл за испанский клуб 19 матчей во всех турнирах, отметившись двумя голами. Алонсо выиграл с «Барселоной» Суперкубок Испании. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 9 млн.
«Барселона» возглавляет турнирную таблицу испанской Примеры, набрав 44 очка после 17 матчей.
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