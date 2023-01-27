32-летний испанский защитник Маркос Алонсо продлил контракт с «Барселоной». Срок действия нового соглашения рассчитан до 30 июня 2024 года. Об этом сообщил официальный сайт испанского клуба.

Отмечается, что в новом контракте установлены отступные, сумма которых € 50 млн.

Маркос Алонсо перешёл в «Барселону» из английского «Челси» в прошлом году. Защитник провёл за испанский клуб 19 матчей во всех турнирах, отметившись двумя голами. Алонсо выиграл с «Барселоной» Суперкубок Испании. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 9 млн.

«Барселона» возглавляет турнирную таблицу испанской Примеры, набрав 44 очка после 17 матчей.

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