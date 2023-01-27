Орлов: в команде должны присутствовать мастера, вне зависимости от национальности

Футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о конкуренции за место в составе «Зенита», отвечая на вопрос о бразильцах в команде.

«Семак думает о том, чтобы был состав, который займёт первое место в чемпионате России. Это главное. Неважно: бразильцы, поляки, россияне… Здесь важен результат. Ребята, футбол — это бизнес, поэтому надо забыть о том, какие национальности должны присутствовать. Должны присутствовать великие мастера — вот это самый главный критерий.

Что касается выходцев из нашей академии, им создаются все условия. Взяли же сейчас Кирша, он поехал на сборы, а это дорогостоящая история, живёт за счёт клуба «Зент», тренируется на прекрасном поле рядом с футбольными «технарями». Учись, возможность даётся. Право попасть в стартовый состав нужно завоевать», — приводит слова Орлова «Радио Зенит».