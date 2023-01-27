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«Все обиды забыты». Массимо Каррера заявил, что пожмёт руку Денису Глушакову при встрече

«Все обиды забыты». Массимо Каррера заявил, что пожмёт руку Денису Глушакову при встрече
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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера, который в бытность наставника московского клуба отправлял капитана команды Дениса Глушакова в дубль, заявил, что при встрече пожмёт руку 36-летнему футболисту.

«Все обиды давно забыты. Я уважаю Дениса и был бы не против с ним увидеться. Если бы мне пришлось встретиться с Глушаковым, я бы обязательно поздоровался с лидером и капитаном того чемпионского «Спартака». Конечно же, я бы пожал ему руку!» — приводит слова Карреры Sport24.

Конфликт между Каррерой и Глушаковым с Андреем Ещенко случился из-за лайков, которые игроки поставили на пост актёра Дмитрия Назарова, в котором тот критиковал итальянского специалиста. Глушаков с Ещенко заявляли, что лайкнули это сообщение случайно, не имея претензий к Каррере.

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