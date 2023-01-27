«Все обиды забыты». Массимо Каррера заявил, что пожмёт руку Денису Глушакову при встрече

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера, который в бытность наставника московского клуба отправлял капитана команды Дениса Глушакова в дубль, заявил, что при встрече пожмёт руку 36-летнему футболисту.
«Все обиды давно забыты. Я уважаю Дениса и был бы не против с ним увидеться. Если бы мне пришлось встретиться с Глушаковым, я бы обязательно поздоровался с лидером и капитаном того чемпионского «Спартака». Конечно же, я бы пожал ему руку!» — приводит слова Карреры Sport24.
Конфликт между Каррерой и Глушаковым с Андреем Ещенко случился из-за лайков, которые игроки поставили на пост актёра Дмитрия Назарова, в котором тот критиковал итальянского специалиста. Глушаков с Ещенко заявляли, что лайкнули это сообщение случайно, не имея претензий к Каррере.
- 27 января 2023
-
19:34
-
19:31
-
19:29
-
19:23
-
19:23
-
19:16
-
19:11
-
19:01
-
19:00
-
18:59
-
18:56
-
18:50
-
18:48
-
18:40
-
18:39
-
18:38
-
18:30
-
18:29
-
18:23
-
18:22
-
18:14
-
18:14
-
18:13
-
18:02
-
18:00
-
17:58
-
17:51
-
17:50
-
17:42
-
17:39
-
17:32
-
17:30
-
17:29
-
17:23
-
17:19