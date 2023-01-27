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Валерий Кечинов: Романцев и сейчас бы работал с успехом в любой команде РПЛ

Валерий Кечинов: Романцев и сейчас бы работал с успехом в любой команде РПЛ
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов считает, что экс-тренер красно-белых Олег Романцев, который закончил работать с московской командой в 2003 году, добился бы успеха в любом клубе РПЛ, если бы возобновил работу в качестве главного тренера.

«Хотел бы вновь посмотреть на работу Романцева. Я считаю, что он и сейчас бы в любой команде РПЛ работал с успехом. Это очень сильный тренер и как профессионал своего дела, и как человек. Он обладает такой харизмой… Такие успешные люди бывают редко», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Олег Романцев восемь раз приводил «Спартак» к победе в чемпионате России, а в 1989 году он с красно-белыми выиграл первенство СССР.

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