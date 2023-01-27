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Медосмотр Артёма Дзюбы в «Пари НН» откладывали шесть раз

Медосмотр Артёма Дзюбы в «Пари НН» откладывали шесть раз
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«Пари Нижний Новгород» уже шесть раз переносил медосмотр российского нападающего Артёма Дзюбы перед подписанием контракта. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Пари НН» рассматривает вариант с подписанием Артёма. Для Дзюбы уже шесть раз назначали медосмотр перед подписанием контракта, но каждый раз он переносился из-за того, что у руководства клуба появлялись новые сомнения и препятствия для осуществления сделки в части того, где найти деньги на зарплату игрока», — добавил источник «Чемпионата».

Ранее появилась информация, что Артём Дзюба подписал контракт с «Пари Нижний Новгород». По сведениям источника, на подписании Дзюбы лично настоял губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Позже нижегородский клуб опроверг такую информацию.

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Источник: Дзюба и «Пари НН» обсуждают контракт до конца сезона на сумму 12 млн рублей
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