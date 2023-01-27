Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кель — о переходе 16-летнего бельгийца: «Боруссия» умеет работать с молодыми игроками

Кель — о переходе 16-летнего бельгийца: «Боруссия» умеет работать с молодыми игроками
Комментарии

Спортивный директор «Боруссии» Себастьян Кель прокомментировал трансфер 16-летнего форварда «Андерлехта» Жюльена Дюранвиля в немецкий клуб.

«Мы очень рады, что Жюльен и его семья оказали нам доверие и теперь он будет защищать наши цвета. Дюранвиль – быстрый, оснащённый технически и креативный вингер, в котором мы видим огромный потенциал. Мы уже демонстрировали, что умеем работать с молодыми талантами. Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы как можно быстрее интегрировать его в нашу первую команду и постепенно вывести на уровень Бундеслиги», — приводит слова Келя пресс-служба дортмундцев.

Жюльен Дюранвиль провёл за главную команду «Андерлехта» семь матчей и стал автором одного забитого мяча.

Новость по теме
«Боруссия» объявила о переходе 16-летнего форварда из «Андерлехта»

Лучшие моменты Эрлинга Холанда в составе «Боруссии» Д:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023