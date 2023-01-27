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Романо: «Лион» арендует Вильсона Изидора у «Локомотива» за € 750 тыс. с выкупом в € 5 млн

Романо: «Лион» арендует Вильсона Изидора у «Локомотива» за € 750 тыс. с выкупом в € 5 млн
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Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор в скором времени станет игроком «Лиона». Французский клуб арендует футболиста за € 750 тыс. с обязательным выкупом за € 5 млн в случае участия форварда в определённом количестве матчей. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

По сведениям источника, 22-летний Изидор в ближайшие часы вылетит во Францию, где подпишет контракт с новым клубом. Количество проведённых матчей для активации обязательного выкупа не сообщается.

Вильсон Изидор стал игроком «Локомотива» в январе 2022 года, перейдя из «Монако». В 17 матчах нынешнего сезона на счету французского нападающего четыре гола и четыре результативные передачи. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2026 года.

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