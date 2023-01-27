«Манчестер Сити» — «Арсенал»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00 мск
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В матче 1/16 финала Кубка английской лиги встретятся «Манчестер Сити» и «Арсенал». Команды будут играть на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере (Англия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Полом Тирни. Начало игры — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Матч первого круга текущего сезона английской Премьер-лиги между соперниками был перенесён. В прошлом сезоне чемпионата Англии «Манчестер Сити» одержал две победы в матчах с «Арсеналом». В первом круге «горожане» выиграли с крупным счётом 5:0, а в матче второго круга — 2:1.
В предыдущем раунде Кубка английской лиги «Манчестер Сити» разгромил «Челси» со счётом 4:0, а «Арсенал» обыграл «Оксфорд Юнайтед» (3:0).
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