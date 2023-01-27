Источник: «Зенит» готов отпустить Малкома в «ПСЖ» на правах аренды с правом выкупа

«Зенит» согласен отпустить нападающего Малкома в «ПСЖ» на правах аренды с правом выкупа. Об этом сообщает журналист Адриен Гренье в «Твиттере».

Ранее сообщалось, что французский клуб намерен подписать контракт с 25-летним Малкомом после срыва перехода Райана Шерки из «Лиона». Альтернативой Малкому назывались игроки «Лацио» Маттиа Цаканьи и «Фенербахче» Арда Гюлер, однако их переход может обойтись «ПСЖ» дороже, чем сделка по Малкому. Позднее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев призвал не верить слухам.

Малком стал игроком «Зенита» летом 2019 года, перейдя из «Барселоны». В 23 матчах нынешнего сезона бразильский нападающий забил 15 голов и отдал семь результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в 2027 году.