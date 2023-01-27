L'Equipe: Малком дал согласие на уход в «ПСЖ». Парижане предложат аренду с правом выкупа

Нападающий «Зенита» Малком дал согласие на переход в «ПСЖ» в зимнее трансферное окно. Парижане намерены арендовать 25-летнего футболиста с правом выкупа. Об этом сообщает L'Equipe.

По сведениям источника, спортивный директор «ПСЖ» Луиш Кампуш ведёт переговоры по Малкому параллельно с переговорами с «Лионом» по трансферу Райана Шерки, однако они проходят очень сложно. «ПСЖ» работает над предложением для российского клуба, но, вероятно, это будет аренда с правом выкупа. Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев призвал не верить слухам, отвечая на вопрос о возможном уходе Малкома.

Малком стал игроком «Зенита» летом 2019 года, перейдя из «Барселоны». В 23 матчах нынешнего сезона бразильский нападающий забил 15 голов и отдал семь результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в 2027 году.