Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

L'Equipe: Малком дал согласие на уход в «ПСЖ». Парижане предложат аренду с правом выкупа

L'Equipe: Малком дал согласие на уход в «ПСЖ». Парижане предложат аренду с правом выкупа
Комментарии

Нападающий «Зенита» Малком дал согласие на переход в «ПСЖ» в зимнее трансферное окно. Парижане намерены арендовать 25-летнего футболиста с правом выкупа. Об этом сообщает L'Equipe.

По сведениям источника, спортивный директор «ПСЖ» Луиш Кампуш ведёт переговоры по Малкому параллельно с переговорами с «Лионом» по трансферу Райана Шерки, однако они проходят очень сложно. «ПСЖ» работает над предложением для российского клуба, но, вероятно, это будет аренда с правом выкупа. Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев призвал не верить слухам, отвечая на вопрос о возможном уходе Малкома.

Малком стал игроком «Зенита» летом 2019 года, перейдя из «Барселоны». В 23 матчах нынешнего сезона бразильский нападающий забил 15 голов и отдал семь результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в 2027 году.

Новость по теме
Источник: «Зенит» готов отпустить Малкома в «ПСЖ» на правах аренды с правом выкупа
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023