Игроки ЦСКА отпраздновали победу в матче с «Партизаном» с фанатским сектором

Завершился товарищеский матч, в котором московский ЦСКА встречался с сербским «Партизаном». Команды играли на стадионе «Лимак Аркадия Атлантис Спорт Центр» в Белеке (Турция). ЦСКА одержал победу со счётом 2:1.
После игры футболисты армейцев поблагодарили за поддержку болельщиков, приехавших в Турцию. К фанатам обратился главный тренер ЦСКА Владимир Федотов.
Видео доступно в телеграм-канале ЦСКА.
Счёт в матче на 59-й минуте открыл нападающий ЦСКА Фёдор Чалов. Ему ассистировал Иван Обляков. «Партизан» отыгрался на 86-й минуте: отличился форвард Неманья Йович. Победный мяч армейцев на 90-й минуте забил полузащитник Ярослав Арбузов.
ЦСКА в 2023 году уже провёл две товарищеские встречи: сыграл вничью с танзанийским клубом «Симба» (2:2), а также обыграл «Оренбург» с минимальным счётом (1:0).
- 27 января 2023
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