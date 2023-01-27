Зарема Салихова должна была провести жеребьёвку второго сезона Медиалиги

Президент Медиалиги Николай Осипов рассказал, что супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова дала согласие на проведение жеребьёвки второго сезона турнира. Она должна была пройти на домашней арене красно-белых — «Открытие Банк Арене».

«Изначально по договорённости с Салиховой она должна была вести жеребьёвку второго сезона Медиалиги. Мы опоздали с Женей Савиным, который вёл жеребьёвку первого сезона, в две недели. В две недели мы опоздали с Заремой.



Женька тогда исполнил свой видос и уехал, а Зарема стала жертвой того, что супруг избавился от актива, которым владел. Понятное дело, что было немножко не комильфо приходить в проданный ими же дом обратно. Зарема была готова вести жеребьёвку лиги на стадионе «Спартака». Это было бы очень символично», — сказал Осипов в видео, опубликованном на YouTube-канале FC 1X Fight Nights.