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Источник: ЦСКА рассматривает Дзюбу в качестве замены Гайчу

Источник: ЦСКА рассматривает Дзюбу в качестве замены Гайчу
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Московский ЦСКА интересуется возможностью подписания контракта с российским нападающим Артёмом Дзюбой, так как аргентинский форвард Адольфо Гайч близок к переходу в итальянскую «Верону». Об этом сообщил «Матч ТВ».

Отмечается, что в Дзюбе заинтересован главный тренер ЦСКА Владимир Федотов, который лично узнавал о возможности перехода 34‑летнего нападающего.

Ранее появилась информация, что Гайч отправится в «Верону» на правах аренды. Отмечается, что переход аргентинца в итальянский клуб не включает в себя опцию обязательного выкупа. 23-летний аргентинец перешёл в ЦСКА летом 2020 года из «Сан-Лоренсо». Армейцы заплатили за нападающего € 8,5 млн. Адольфо дважды отправлялся в аренду за время выступления за ЦСКА: в итальянский «Беневенто» и испанскую «Уэску». Контракт футболиста с ЦСКА рассчитан до лета 2025 года.

Артём Дзюба находится в статусе свободного агента после того, как покинул турецкий «Адана Демирспор» в ноябре 2022 года. Ранее сообщалось, что форвард близок к подписанию контракта с «Пари Нижний Новгород».

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