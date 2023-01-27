Полузащитник сборной Марокко Унаи близок к переходу в «Марсель»

Полузащитник «Анже» Аззедин Унаи близок к переходу в «Марсель», сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».



По информации источника, команда из Марселя предложила за хавбека сборной Марокко € 10 млн, стороны близки к соглашению.



22-летний хавбек помог своей национальной команде дойти до матча за третье место на чемпионате мира, где она в упорной борьбе проиграла Хорватии (1:2). В семи матчах на турнире полузащитник провёл на поле 571 минуту, не отметившись результативными действиями.

За «Анже» в текущем сезоне Лиги 1 игрок провёл 15 матчей, в которых также не сумел записать на свой счёт голов или результативных передач.

Контракт между Унаи и «Анже» истекает в 2026 году. Ранее сообщалось, что футболистом активно интересуются «Барселона», «Наполи» и «Лидс».

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