Роберто Де Дзерби прокомментировал информацию о предложении «Арсенала» по Кайседо

Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби отреагировал на информацию, согласно которой лондонский «Арсенал» предложил «чайкам» около € 70 млн за трансфер эквадорского полузащитника Мойсеса Кайседо.



«Он сосредоточен только на «Брайтоне». Я понимаю, что у Мойсеса есть шанс перейти в топ-команду, но надеюсь, что он останется с нами до конца сезона. Считаю, что это лучшее решение и для него, и для нас», — приводит слова Де Дзерби журналист Фабрицио Романо.



Ранее сообщалось, что Кайседо интересен «Челси» и «Ливерпулю». «Брайтон» готов рассмотреть предложения от € 90 млн.



В последнем матче с «Лестером» «Брайтон» вырвал ничью и расположился на шестой строчке турнирной таблицы АПЛ. Команда набрала 31 очко.

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