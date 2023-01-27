Валерий Масалитин: Дзюба в ЦСКА — это что-то из области фантастики

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал возможный переход российского нападающего Артёма Дзюбы в армейский клуб.



«Писали, что его чуть ли не «Пари НН» подписал. В переход Дзюбы в ЦСКА мало верится. Мне кажется, что даже переход Дзюбы в «Нижний Новгород» находится под вопросом. Всё это с большим вопросом.



Нужен ли ЦСКА Дзюба? Все нападающие нужны. Ушёл молодой и прогрессивный Яковлев. Ушёл Гайч — остались Заболотный с Чаловым. Есть ещё Эджуке, который непонятно где. Есть ещё Сигурдссон. В данной ситуации идеальным вариантом будет вернуть Яковлева.



На сегодняшний момент Дзюба в ЦСКА — это что-то из области фантастики. Артём не может прессинговать. Сможет ли он подойти под эту систему Федотова? Даже не рассматривается, думаю. Просто идёт очередной вброс. Расписывают во все клубы, чтобы «Пари НН» быстрее подписал», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее появилась информация, что ЦСКА интересуется возможностью подписания контракта с Дзюбой, так как аргентинский форвард армейцев Адольфо Гайч близок к переходу в итальянскую «Верону».



Артём Дзюба находится в статусе свободного агента после того, как покинул турецкий «Адана Демирспор» в ноябре 2022 года. Ранее сообщалось, что форвард близок к подписанию контракта с «Пари Нижний Новгород».