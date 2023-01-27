Гильермо Абаскаль прокомментировал подписание «Спартаком» Тавареша и Дуарте

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль считает, что московский клуб завершил трансферную кампанию московского клуба.
«Как тренер я доволен, потому что у нас увеличивается внутренняя конкуренция. Это мотивирует всех ребят. Думаю, трансферная кампания закончилась. Клуб поработал в это окно: было два трансфера на выход и два человека пришли. Мы заменили Рассказова и Мевлю (на Тавареша и Дуарте). Также некоторые игроки вернулись после травм. Думаю, мы готовы ко второй части сезона», — приводит слова Абаскаля «Спорт-экспресс».
21-летний Тавареш перешёл в «Спартак» из «Бенфики», подписав контракт до лета 2026 года. 22-летний Дуарте был подписан московским клубом из парагвайской команды «Серро Портеньо». Он подписал контракт со «Спартаком» до лета 2027 года.
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