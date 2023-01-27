Дмитрий Булыкин: Малком сможет заиграть в «ПСЖ»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал возможный переход бразильского полузащитника «Зенита» Малкома во французский «ПСЖ».



«Малком – очень качественный футболист. Поэтому я думаю, что он сможет заиграть в «ПСЖ». Вопрос в доверии тренера и в мотивации самого игрока. А все качества, необходимые для того, чтобы играть на таком уровне, у бразильца есть», – приводит слова Булыкина Vprognoze.ru.

Ранее сообщалось, что французский клуб намерен подписать контракт с 25-летним Малкомом после срыва перехода Райана Шерки из «Лиона». Позднее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев призвал не верить слухам.



Малком стал игроком «Зенита» летом 2019 года, перейдя из «Барселоны». В 23 матчах нынешнего сезона бразильский нападающий забил 15 голов и отдал семь результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в 2027 году.