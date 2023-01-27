В «Крыльях Советов» высказались о новом контракте с защитником Романом Евгеньевым

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал продление контракта с защитником Романом Евгеньевым. 23-летний футболист подписал соглашение до лета 2026 года.
«Роман Евгеньев хорошо себя зарекомендовал с самых первых дней в «Крыльях». Он демонстрирует стабильную игру, отлично взаимодействует с другими футболистами. Мы рады, что удалось продлить соглашение с одним из лидеров нашей обороны, тем более что Роман — молодой российский футболист и может продолжать прогрессировать в нашей команде», — приводит слова Корниленко пресс-служба «Крыльев Советов» в своём телеграм-канале.
Роман Евгеньев стал игроком «Крыльев Советов» на правах свободного агента летом 2022 года. Ранее всю карьеру защитник провёл в московском «Динамо», воспитанником которого и является.
- 27 января 2023
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