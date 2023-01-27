Владимир Федотов оценил игру ЦСКА в контрольном матче с «Партизаном»

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал победу в контрольном матче с сербским «Партизаном» (2:1).
«Мы достигли того, чего хотели. Приятно, что выиграли. Идёт кропотливая серьёзная работа. Мы не готовимся специально к играм, матч лишь дополнение к подготовительному этапу. Опустили мяч вниз во втором тайме, когда соперник пытался играть верхом. А ветер — это мелочи, которые надо учитывать.
В принципе, всё понравилось. На поле не было равнодушных, это главное. Какие‑то незначительные моменты, но это всё регулируется процессом тренировок. Немножко спешили при развитии атак, не создавали преимущество, то есть командная игра в обороне требует небольшой доработки. Но на то нам и сборы.
На сколько процентов готов ЦСКА сейчас? В процентах футбол измерить сложно. Позже посмотрим на сегодняшние цифры, данные GPS, пройденную дистанцию», — приводит слова Федотова «Матч ТВ».
- 27 января 2023
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