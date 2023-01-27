Мусиала — о домашнем Евро-2024: этот турнир — шанс для Германии снова гордиться сборной

Полузащитник сборной Германии Джамал Мусиала рассказал о целях команды на 2023 год. Немцы завершили чемпионат мира в Катаре после групповой стадии, пропустив вперёд команды Испании и Японии. Следующий крупный турнир – Евро-2024 – пройдёт в Германии.



«Я с нетерпением жду первых матчей в новом году, потому что мы все хотим доказать, что мы действительно способны на многое, что в нашей команде собраны качественные игроки. Мы должны извлечь уроки из итогов чемпионата мира и стать сильнее. Такие вещи могут сплотить команду.



Каковы наши цели на 2023 год? Мы должны прибавлять в каждой игре и готовиться к нашей главной цели – успешному выступлению на Евро-2024. Каждая игра и каждая тренировка до этого турнира очень важна.

Каждый футболист мечтает о крупном турнире в своей стране. Евро-2024 — прекрасная возможность для всей Германии снова гордиться сборной. Мы всё ради этого отдадим», — приводит слова Мусиалы пресс-служба сборной Германии.

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