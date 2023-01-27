Мусиала — о домашнем Евро-2024: этот турнир — шанс для Германии снова гордиться сборной

Полузащитник сборной Германии Джамал Мусиала рассказал о целях команды на 2023 год. Немцы завершили чемпионат мира в Катаре после групповой стадии, пропустив вперёд команды Испании и Японии. Следующий крупный турнир – Евро-2024 – пройдёт в Германии.
«Я с нетерпением жду первых матчей в новом году, потому что мы все хотим доказать, что мы действительно способны на многое, что в нашей команде собраны качественные игроки. Мы должны извлечь уроки из итогов чемпионата мира и стать сильнее. Такие вещи могут сплотить команду.
Каковы наши цели на 2023 год? Мы должны прибавлять в каждой игре и готовиться к нашей главной цели – успешному выступлению на Евро-2024. Каждая игра и каждая тренировка до этого турнира очень важна.
Каждый футболист мечтает о крупном турнире в своей стране. Евро-2024 — прекрасная возможность для всей Германии снова гордиться сборной. Мы всё ради этого отдадим», — приводит слова Мусиалы пресс-служба сборной Германии.
Самые дорогие немецкие футболисты за всю историю:
- 27 января 2023
-
21:05
-
20:59
-
20:47
-
20:38
-
20:29
-
20:25
-
20:17
-
20:15
-
20:14
-
20:11
-
20:05
-
20:02
-
19:56
-
19:52
-
19:46
-
19:44
-
19:35
-
19:34
-
19:31
-
19:29
-
19:23
-
19:23
-
19:16
-
19:11
-
19:01
-
19:00
-
18:59
-
18:56
-
18:50
-
18:48
-
18:40
-
18:39
-
18:38
-
18:30
-
18:29