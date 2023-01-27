Роман Шишкин: интересно было бы сейчас посмотреть на Черчесова в РПЛ
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Бывший защитник «Спартака» и «Локомотива» Роман Шишкин рассказал, что ему было бы интересно посмотреть на работу тренера Станислава Черчесова в Российской Премьер-Лиге.
«У меня нет желания вернуть какого-то тренера в РПЛ — каждый уже оставил свой след. Но интересно было бы сейчас посмотреть на Черчесова. Определённое время назад он тренировал «Спартак» — я ещё был тогда в команде. С тех пор либо в сборной, либо в европейских клубах. Мне было бы интересно увидеть его работу в РПЛ.
Хотел ещё сказать про Бердыева, но он как раз вернулся. Посмотрим на его работу в «Сочи», — сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Черчесов сейчас возглавляет венгерский «Ференцварош».
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