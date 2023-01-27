Хавбек «Урала» Сиссе: Гончаренко для меня — второй по значимости после Раньери

Гвинейский полузащитник «Урала» Ибраима Сиссе рассказал о работе с главным тренером екатеринбуржцев Виктором Гончаренко. В первых четырёх матчах текущего сезона РПЛ уральцы не набрали ни одного очка, а после прихода белорусского специалиста сумели подняться на 10-ю позицию, набрав в 13 матчах 21 балл.
«Что могу сказать о Гончаренко? Он очень хороший тренер. Клуб сделал те трансферы, которые хотел тренер, и пришли хорошие результаты. Он очень близок ко всем игрокам, а когда тренер такой, хочется играть хорошо и добиваться успеха.
На кого из тренеров, с которыми я работал, он похож? У него свой стиль. Для меня он уже второй по значимости тренер в карьере после Клаудио Раньери. Для меня он вне конкуренции, в конце концов, Раньери выигрывал английскую Премьер-лигу.
Гончаренко – отличный тренер, потому что за несколько месяцев работы с ним я многому научился. Он очень интересный, и я понимаю, почему многие говорят, что он очень хороший тренер», — приводит слова Сиссе Metaratings.
Гвинейский футболист играл под руководством Клаудио Раньери в «Фулхэме».
- 27 января 2023
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