Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хавбек «Урала» Сиссе: Гончаренко для меня — второй по значимости после Раньери

Хавбек «Урала» Сиссе: Гончаренко для меня — второй по значимости после Раньери
Комментарии

Гвинейский полузащитник «Урала» Ибраима Сиссе рассказал о работе с главным тренером екатеринбуржцев Виктором Гончаренко. В первых четырёх матчах текущего сезона РПЛ уральцы не набрали ни одного очка, а после прихода белорусского специалиста сумели подняться на 10-ю позицию, набрав в 13 матчах 21 балл.

«Что могу сказать о Гончаренко? Он очень хороший тренер. Клуб сделал те трансферы, которые хотел тренер, и пришли хорошие результаты. Он очень близок ко всем игрокам, а когда тренер такой, хочется играть хорошо и добиваться успеха.

На кого из тренеров, с которыми я работал, он похож? У него свой стиль. Для меня он уже второй по значимости тренер в карьере после Клаудио Раньери. Для меня он вне конкуренции, в конце концов, Раньери выигрывал английскую Премьер-лигу.

Гончаренко – отличный тренер, потому что за несколько месяцев работы с ним я многому научился. Он очень интересный, и я понимаю, почему многие говорят, что он очень хороший тренер», — приводит слова Сиссе Metaratings.

Гвинейский футболист играл под руководством Клаудио Раньери в «Фулхэме».

Новость по теме
Гогличидзе: Гончаренко поменял психологию «Урала». Он вселил в нас уверенность
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023