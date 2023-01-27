Владелец «ПСЖ» лично ведёт сделку по Шкриньяру. Его хотят купить из «Интера» в январе

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи лично контролирует процесс переговоров по трансферу защитника «Интера» Милану Шкриньяру. Французский клуб хочет подписать футболиста в январе, не дожидаясь окончания его контракта летом 2023 года. Об этом сообщает Footmercato.

Ранее агент 27-летнего Шкриньяра подтвердил, что его клиент отказался от продления контракта с «Интером», за который выступает с лета 2017 года. Сообщалось, что Шкриньяр заключил предварительное соглашение с «ПСЖ» о переходе свободным агентом в конце текущего сезона. Позднее появилась информация, что неназванный клуб английской Премьер-лиги сделал предложение Шкриньяру лучше, чем у «ПСЖ».

В нынешнем сезоне Милан Шкриньяр в 27 матчах отдал результативную передачу.

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