Владелец «ПСЖ» лично ведёт сделку по Шкриньяру. Его хотят купить из «Интера» в январе

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи лично контролирует процесс переговоров по трансферу защитника «Интера» Милану Шкриньяру. Французский клуб хочет подписать футболиста в январе, не дожидаясь окончания его контракта летом 2023 года. Об этом сообщает Footmercato.
Ранее агент 27-летнего Шкриньяра подтвердил, что его клиент отказался от продления контракта с «Интером», за который выступает с лета 2017 года. Сообщалось, что Шкриньяр заключил предварительное соглашение с «ПСЖ» о переходе свободным агентом в конце текущего сезона. Позднее появилась информация, что неназванный клуб английской Премьер-лиги сделал предложение Шкриньяру лучше, чем у «ПСЖ».
В нынешнем сезоне Милан Шкриньяр в 27 матчах отдал результативную передачу.
Видеообзор. «Интер» разгромил «Милан» и стал обладателем Суперкубка Италии:
Полная трансляция матча Cуперкубка Италии доступна в Okko.
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