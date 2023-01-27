Дмитрий Сенников: лучший легионер РПЛ играет в «Зените» — Клаудиньо или Вендел

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников считает, что лучший легионер Российской Премьер-Лиги защищает цвета чемпиона четырёх последних сезонов — «Зенита» из Санкт-Петербурга.



«Лучший легионер РПЛ играет в «Зените» — Клаудиньо или Вендел», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Вендел перешёл в клуб из Санкт-Петербурга 6 октября 2020 года из лиссабонского «Спортинга». Португальцы сообщили, что сумма трансфера составила около € 20 млн, ещё € 4 млн было предусмотрено в качестве бонусов.



25-летний бразилец сыграл 22 матча за петербуржцев в текущем сезоне, отметившись восемью забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

Клаудиньо за € 12 млн перешёл в «Зенит» из бразильского «Ред Булл Брагантино» в августе 2021 года. В нынешнем сезоне РПЛ он сыграл в 14 матчах, забил три гола и отдал пять результативных передач.