Орлов: бразильцы не уезжают из «Зенита» благодаря хорошему отношению клуба к игрокам

Известный спортивный журналист Геннадий Орлов рассказал об атмосфере в петербургском «Зените», комментируя новость о том, что председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер встретился с командой на сборах в Катаре.

«Мне задают вопрос: почему бразильцы не уезжают из «Зенита» сейчас, в это сложное время? Да вот посмотрите, как относятся к футболистам в «Зените». Алексей Борисович, встречаясь с игроками, подходит к каждому, Александр Иванович Медведев — отец, добрый человек — это очень многое. И Семак — то же самое.

То есть обстановка в раздевалке — великолепная, поэтому четыре года подряд «Зенит» — чемпион и сейчас претендует на пятое чемпионство. Потому что у клуба прекрасная инфраструктура, прекрасный стадион и руководители, которые помогают расцветать. Причём во главе футбольной мысли всё равно стоит главный тренер», — сказал Орлов в интервью YouTube-каналу «Такой футбол».