Орлов: бразильцы не уезжают из «Зенита» благодаря хорошему отношению клуба к игрокам

Известный спортивный журналист Геннадий Орлов рассказал об атмосфере в петербургском «Зените», комментируя новость о том, что председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер встретился с командой на сборах в Катаре.
«Мне задают вопрос: почему бразильцы не уезжают из «Зенита» сейчас, в это сложное время? Да вот посмотрите, как относятся к футболистам в «Зените». Алексей Борисович, встречаясь с игроками, подходит к каждому, Александр Иванович Медведев — отец, добрый человек — это очень многое. И Семак — то же самое.
То есть обстановка в раздевалке — великолепная, поэтому четыре года подряд «Зенит» — чемпион и сейчас претендует на пятое чемпионство. Потому что у клуба прекрасная инфраструктура, прекрасный стадион и руководители, которые помогают расцветать. Причём во главе футбольной мысли всё равно стоит главный тренер», — сказал Орлов в интервью YouTube-каналу «Такой футбол».
- 27 января 2023
-
22:31
-
22:29
-
22:24
-
22:20
-
22:09
-
22:05
-
22:00
-
21:54
-
21:48
-
21:41
-
21:32
-
21:30
-
21:30
-
21:28
-
21:20
-
21:16
-
21:15
-
21:08
-
21:05
-
20:59
-
20:47
-
20:38
-
20:29
-
20:25
-
20:17
-
20:15
-
20:14
-
20:11
-
20:05
-
20:02
-
19:56
-
19:52
-
19:46
-
19:44
-
19:35