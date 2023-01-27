В «Баварии» позитивно настроены по поводу подписания Гарри Кейна

Мюнхенская «Бавария» сохраняет оптимизм по поводу подписания форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна, сообщает журналист Кристиан Фальк.



«В «Баварии» всегда знали, что «Тоттенхэм» станет самой сложной частью потенциальных переговоров о будущем Гарри Кейна.



Речь всегда шла о том, подпишет ли он новый контракт со «шпорами» — если нет, то мюнхенцы включатся в борьбу за игрока. Конечно, они в курсе, что англичане обычно неохотно покидают свой чемпионат, а также учитывают тот факт, что он хочет войти в историю АПЛ.



Тем не менее в «Баварии» сохраняют оптимизм. Немцы знают о решении «шпор» не продавать Кейна в другой английский клуб. Поэтому, если он не подпишет контракт, лишь немногие команды смогут себе позволить его трансфер.



Если вы идёте в «Баварию», вы гарантированно будете поднимать над головой трофеи. Так что он должен решить, хочет ли он быть легендой «Тоттенхэма» и одним из лучших форвардов в истории, который никогда не выигрывал титулов, или будет игроком, который завоёвывает кубки и возможно, победит в Лиге чемпионов», — написал Фальк в издании Caught Offside.

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