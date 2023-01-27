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В «Баварии» позитивно настроены по поводу подписания Гарри Кейна

В «Баварии» позитивно настроены по поводу подписания Гарри Кейна
Гарри Кейн
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Мюнхенская «Бавария» сохраняет оптимизм по поводу подписания форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна, сообщает журналист Кристиан Фальк.

«В «Баварии» всегда знали, что «Тоттенхэм» станет самой сложной частью потенциальных переговоров о будущем Гарри Кейна.

Речь всегда шла о том, подпишет ли он новый контракт со «шпорами» — если нет, то мюнхенцы включатся в борьбу за игрока. Конечно, они в курсе, что англичане обычно неохотно покидают свой чемпионат, а также учитывают тот факт, что он хочет войти в историю АПЛ.

Тем не менее в «Баварии» сохраняют оптимизм. Немцы знают о решении «шпор» не продавать Кейна в другой английский клуб. Поэтому, если он не подпишет контракт, лишь немногие команды смогут себе позволить его трансфер.

Если вы идёте в «Баварию», вы гарантированно будете поднимать над головой трофеи. Так что он должен решить, хочет ли он быть легендой «Тоттенхэма» и одним из лучших форвардов в истории, который никогда не выигрывал титулов, или будет игроком, который завоёвывает кубки и возможно, победит в Лиге чемпионов», — написал Фальк в издании Caught Offside.

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