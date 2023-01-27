Килиан Мбаппе подшутил над тренером «ПСЖ» Кристофом Галтье, ударив по его каске

Тренерский штаб и футболисты «ПСЖ» посетили место строительства нового тренировочного центра команды. Во время наблюдения за строительными работами форвард команды Килиан Мбаппе решил подшутить над главным тренером Кристофом Галтье, ударив по его каске. Специалист так и не смог вычислить своего обидчика, но посмеялся вместе с другими футболистами.

Как Килиан Мбаппе подшутил над главным тренером «ПСЖ». Видеоролик:

24-летний Мбаппе в 24 матчах нынешнего сезона забил 25 голов и отдал шесть результативных передач. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2025 года. Килиан выступает за французскую команду с лета 2017 года.

56-летний Галтье возглавил «ПСЖ» летом 2022 года, подписав контракт на два сезона.