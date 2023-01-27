Тренер «Лиона» Лоран Блан прокомментировал интерес к Вильсону Изидору

Главный тренер французского «Лиона» Лоран Блан высказался о возможных трансферах клуба.
«Есть идеи по изменениям состава, и думаю, что эта команда обязана двигаться вперёд, чтобы совершенствоваться, привносить конкуренцию и опыт.
Интересуют ли меня Эйе Скири и Вильсон Изидор? Да. В начале трансферного окна я указал направления. Центральный защитник из-за молодости обороны — мы подписали Деяна (Ловрена. — Прим. «Чемпионата»). И игрок в центре, который ломает действия соперника и хорош в отборе. Изменений нет. А дальше нужно ориентироваться на события в ходе трансферного окна, и в этом случае нужно компенсировать уход Карла (Токо Экамби. — Прим. «Чемпионата»). Изидор может быть решением, а может и не единственным», — приводит слова Блана L’Équipe.
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