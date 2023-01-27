Экс-игрок «Зенита» Стрепетов — о Fan ID: на стадионе должна быть культура

Бывший футболист «Зенита» Алексей Стрепетов высказался о паспорте болельщика.

«В первую очередь должна быть дисциплина. «Газпром Арена» — прекрасный стадион, это у нас как «Мариинка», как Эрмитаж — там должна быть просто культура, а для этого вводятся эти паспорта. Если ты болеешь за «Зенит», ничего сложного в этом нет. Всем журналистам должны оформить при помощи клуба, они не должны ходить, бегать. Это должно быть коллегиально, для ветеранов спорта — тоже. А для болельщиков — фанаты же считают себя мощной силой своей команды. Простым болельщикам я, может быть, разрешил бы единоразово ходить, а вот именно фанаты — это мощная организация, которая должна следить за своим поведением.

Это организация, команда. Мы говорим, что зенитовские болельщики — семья. Посмотрим, что из этого получится. Но у нас любят сразу идти в противовес. Вы мощная организация, помогите клубу!» – сказал Стрепетов в интервью YouTube-каналу «Такой футбол».