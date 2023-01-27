Экс-игрок «Зенита» Стрепетов — о Fan ID: на стадионе должна быть культура

Бывший футболист «Зенита» Алексей Стрепетов высказался о паспорте болельщика.
«В первую очередь должна быть дисциплина. «Газпром Арена» — прекрасный стадион, это у нас как «Мариинка», как Эрмитаж — там должна быть просто культура, а для этого вводятся эти паспорта. Если ты болеешь за «Зенит», ничего сложного в этом нет. Всем журналистам должны оформить при помощи клуба, они не должны ходить, бегать. Это должно быть коллегиально, для ветеранов спорта — тоже. А для болельщиков — фанаты же считают себя мощной силой своей команды. Простым болельщикам я, может быть, разрешил бы единоразово ходить, а вот именно фанаты — это мощная организация, которая должна следить за своим поведением.
Это организация, команда. Мы говорим, что зенитовские болельщики — семья. Посмотрим, что из этого получится. Но у нас любят сразу идти в противовес. Вы мощная организация, помогите клубу!» – сказал Стрепетов в интервью YouTube-каналу «Такой футбол».
- 27 января 2023
-
22:31
-
22:29
-
22:24
-
22:20
-
22:09
-
22:05
-
22:00
-
21:54
-
21:48
-
21:41
-
21:32
-
21:30
-
21:30
-
21:28
-
21:20
-
21:16
-
21:15
-
21:08
-
21:05
-
20:59
-
20:47
-
20:38
-
20:29
-
20:25
-
20:17
-
20:15
-
20:14
-
20:11
-
20:05
-
20:02
-
19:56
-
19:52
-
19:46
-
19:44
-
19:35