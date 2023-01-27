Блан получил гарантии, что Шерки и Гюсто останутся в «Лионе» до конца сезона
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Главный тренер французского «Лиона» Лоран Блан рассказал, что получил гарантии у руководства клуба, что защитник Мало Гюсто и нападающий Райан Шерки останутся в клубе до конца текущего сезона.
«Мне не нравится, что я теряю игроков, которых хочу сохранить. Были ли у меня гарантии по Шерки и Гюсто? Да. В руководстве мне сказали, что эти игроки закончат сезон в «Лионе», — приводит слова Блана L’Équipe.
Ранее сообщалось, что Шерки может стать игроком «ПСЖ», а Гюсто может перейти в английский «Челси». Обоим футболистам по 19 лет.
«Лион» занимает девятое место в турнирной таблице французской Лиги 1, набрав 25 очков после 19 матчей. Лидирует «ПСЖ» (47).
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