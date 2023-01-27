Дмитрий Булыкин: ещё раз посмотрел бы на Дика Адвоката в РПЛ. Но уже не в «Зените»

Бывший форвард «Динамо», «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин хотел бы, чтобы бывший тренер «Зенита» Дик Адвокат вернулся в российский чемпионат и попробовал себя в другой команде.



«Ещё раз посмотрел бы на Дика Адвоката в РПЛ. Но уже не в «Зените», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

В сезоне-2007/2008 сине-бело-голубые под руководством Адвоката выиграли Кубок УЕФА, победив в финале шотландский «Рейнджерс» со счётом 2:0, а позже завоевали и Суперкубок УЕФА, переиграв «Манчестер Юнайтед» со счётом 2:1. Кроме того, в 2007 году Адвокат с «Зенитом» выиграл чемпионат России, а в 2008-м — Суперкубок страны.



Сейчас 75-летний Адвокат возглавляет клуб «АДО Ден Хааг».