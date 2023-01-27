Вячеслав Колосков: Малком — лучший легионер в РПЛ
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Почётный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что бразильский форвард «Зенита» Малком является лучшим иностранным игроком в Российской Премьер-Лиге.
«Малком — лучший легионер в РПЛ. Мне нравится его игра: много забивает, практически не теряет мяч и показывает хороший дриблинг. К тому же у него великолепный удар, да и вообще демонстрирует приличный объём работы», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Ранее появилась информация, согласно которой бразилец может перейти в «ПСЖ». Малком стал игроком «Зенита» летом 2019 года, перейдя из «Барселоны». В 23 матчах нынешнего сезона бразильский нападающий забил 15 голов и отдал семь результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в 2027 году.
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