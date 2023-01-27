«Манчестер Сити» — «Арсенал»: стартовые составы команд на матч Кубка Англии

В матче 1/16 финала Кубка Англии встретятся «Манчестер Сити» и «Арсенал». Команды будут играть на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере (Англия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Полом Тирни. Начало игры — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Стартовые составы команд:



«Манчестер Сити»: Ортега, Льюис, Стоунз, Аканджи, Аке, Родриго Эрнандес, Де Брёйне, Гюндоган, Марез, Грилиш, Холанд.



«Арсенал»: Тёрнер, Томиясу, Холдинг, Габриэл Магальянс, Тирни, Джака, Парти, Виейра, Троссард, Сака, Нкетиа.



Матч первого круга текущего сезона английской Премьер-лиги между соперниками был перенесён. В прошлом сезоне чемпионата Англии «Манчестер Сити» одержал две победы в матчах с «Арсеналом». В первом круге «горожане» выиграли с крупным счётом 5:0, а в матче второго круга — 2:1.



В предыдущем раунде Кубка Англии «Манчестер Сити» разгромил «Челси» со счётом 4:0, а «Арсенал» обыграл «Оксфорд Юнайтед» (3:0).