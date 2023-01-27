Александр Головин попал в заявку «Монако» на матч с «Марселем»

Главный тренер «Монако» Филипп Клеман включил российского полузащитника Александра Головина в заявку на матч 20-го тура чемпионата Франции с «Марселем». Об этом стало известно из опубликованного поста пресс-службы команды в «Твиттере».
Фото: ФК «Монако»
Головин стал игроком «Монако» летом 2018 года, перейдя из ЦСКА. В нынешнем сезоне Александр в 27 матчах во всех турнирах забил четыре гола и отдал шесть результативных передач. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2024 года.
«Монако» в 19 матчах чемпионата Франции набрал 37 очков и занимает в турнирной таблице четвёртое место. Первую строчку удерживает «ПСЖ» (47), далее расположились «Ланс» (44) и «Марсель» (42).
Матч «Марсель» — «Монако» состоится завтра, 28 января. Начало – в 23:00 мск.
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