Мартинелли договорился о новом контракте с «Арсеналом»
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Бразильский нападающий «Арсенала» Габриэл Мартинелли подпишет новое соглашение с лондонским клубом. Срок контракта будет рассчитан до лета 2027 года. Об этом сообщил The Athletic.
Текущий контракт форварда истекает в конце следующего сезона, но у клуба была опция, которая позволила бы им продлить контракт до 2026 года. Сейчас футболист подпишет новое соглашение, рассчитанное на 4,5 года.
Мартинелли в текущем сезоне английской Премьер-лиги провёл 19 матчей, в которых забил семь голов и сделал две результативные передачи. На счету футболиста также пять матчей в Лиге Европы. Бразилец участвовал в трёх матчах своей сборной на чемпионате мира 2022 года в Катаре.
Видео: Игроки «Арсенала» раскрасили Лондон в красный:
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