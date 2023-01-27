«Байер» подписал вратаря Пенца из «Реймса» в связи с травмой Лунёва

Леверкузенский «Байер» подписал контракт с австрийским голкипером Патриком Пенцем, который ранее выступал за «Реймс». Об этом клуб сообщил на своём официальном сайте.
Контракт с 26-летним игроком подписан до 30 июня 2025 года. «Нам нужно было найти подходящее решение на эту важную позицию, так как неясны сроки возвращения Андрея [Лунёва] в состав. Патрик — сильный игрок, у него хорошая реакция, он обладает большим опытом и игровой практикой. Мы рады своевременно получить амбициозного вратаря высокого уровня, с которым у нас будут хорошие перспективы в будущем», — объяснил решение клуба спортивный директор Симон Рольфес.
В нынешнем сезоне чемпионата Франции Пенц пропустил 14 голов в семи матчах. Вратарь также сыграл за сборную Австрии в Лиге наций.
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