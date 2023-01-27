«Вильярреал» хочет бесплатно подписать Стефана де Врея

«Вильярреал» проявляет интерес к центральному защитнику «Интера» Стефану де Врею. Об этом сообщил в своём «твиттере» журналист Николо Скира.
Контракт де Врея с «Интером» истекает в конце сезона-2022/2023. «Вильярреал» хочет подписать защитника в качестве свободного агента и уже начал переговоры.
Ранее сообщалось, что «Интер» приготовил для 30-летнего голландца контракт сроком на два года, при котором сохранится его текущая заработная плата в размере € 3,8 млн за сезон. Желание «Интера» сохранить де Врея продиктовано риском потерять сразу двух центральных защитников. У Милана Шкриньяра также заканчивается контракт в конце текущего сезона. По сведениям источников, если контракт с игроком не будет продлён, он может быть продан этой зимой. Активный интерес к Шкриньяру проявляет «ПСЖ».
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