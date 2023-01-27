Романо: «Челси» и «Лион» согласовали переход Гюсто. Игрок присоединится к лондонцам летом

Защитник «Лиона» Мало Гюсто перейдёт в лондонский «Челси». Завтра, 28 января, игрок прибудет в Лондон и пройдёт медицинские тесты, после чего подпишет контракт с лондонским клубом, сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
К новой команде крайний защитник присоединится по окончании текущего сезона. «Лион» за трансфер игрока получит € 30 млн, а также бонусы. Вместе с Гюсто летом к лондонцам присоединится и другой французский футболист – форвард «Лейпцига» Кристофер Нкунку. Ранее спортивный директор немецкого клуба Макс Эберль подтвердил, что стороны подписали все необходимые документы для перехода игрока.
Мало Гюсто выступает за команды структуры «Лиона» с 2016 года. В нынешнем сезоне защитник в 15 матчах чемпионата Франции отдал результативную передачу. Соглашение игрока с «Лионом» истекает летом 2024 года.
Фанаты «Челси» обратились к Грэму Поттеру после матча:
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