Тен Хаг высказался о выборе состава на матч Кубка Англии с «Редингом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о выборе состава на матч 1/16 финала Кубка Англии с «Редингом». Встреча состоится завтра, 28 января. Начало матча — в 23:00 мск.

«Всегда есть проблемы, но думаю, что завтра у нас будет сильный состав на эту игру. У нас хорошая команда, есть глубина в составе, так что мы можем найти решения.



Что касается обороны, думаю, Ван-Биссака и Маласиа сейчас играют великолепно. В среду («Манчестер Юнайтед» обыграл «Ноттингем Форест» в матче Кубка английской лиги (3:0). — Прим. «Чемпионата») они сыграли здорово. Вся четвёрка защитников была великолепна в среду. Мы довольны четвёркой защитников, у нас есть глубина в составе. Это то, что нам нужно, когда в календаре 10 игр за 30 дней. Надеюсь, это продолжится и после.



Дало определённо выбыл, думаю, что Шоу также под вопросом, посмотрим после тренировки, ещё есть день», — приводит слова тен Хага официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

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