Херман Конти прибыл в расположение «Локомотива» на сбор в ОАЭ
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Защитник Херман Конти прилетел в Дубай, где сейчас проводит сборы московский «Локомотив». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
В субботу, 28 января, игрок пройдёт медосмотр и подпишет контракт на 2,5 года с московским клубом.
Права на игрока принадлежат «Бенфике», в 2022 году он защищал цвета бразильского «Америка Минейро». В 23 матчах минувшего сезона Серии А Конти не отметился результативными действиями, получив одну жёлтую карточку.
Состав «Локомотива» в текущее трансферное окно уже пополнили экс-игроки «Крыльев Советов» — форвард Сергей Пиняев и полузащитник Максим Глушенков, также состав железнодорожников укрепил голкипер Илья Лантратов. Он перешёл в московский клуб из «Химок».
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