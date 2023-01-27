«Манчестер Сити» — «Арсенал»: в первом тайме команды счёт не открыли

В эти минуты проходит матч 1/16 финала Кубка Англии, в котором встречаются «Манчестер Сити» и «Арсенал». Команды играют на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере (Англия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Полом Тирни. Первый тайм кубкового противостояния завершился со счётом 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В первом тайме команды счёт не открыли. Хозяева больше владели мячом, «Арсенал» отвечал быстрыми атаками. Но голкиперы в игру вступали редко. В случае итогового ничейного результата соперников ожидает переигровка.

В предыдущем раунде Кубка Англии «Манчестер Сити» разгромил лондонский «Челси» со счётом 4:0, а «Арсенал» обыграл «Оксфорд Юнайтед» (3:0).