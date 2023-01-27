Ловчев: то, что Малком без еврокубков до сих пор в РПЛ — это заработок себе на пенсию

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев отреагировал на слухи о возможном переходе форварда «Зенита» Малкома в «ПСЖ» и высказался о разрешении ФИФА приостанавливать контракты с российскими клубами.



«Много новостей по Малкому, который может уйти в зарубежные клубы. До конца трансферного окна в Европе, в топ-чемпионатах, осталось не так много времени. Ситуация страшная для российских клубов. Ты можешь купить футболистов за огромные деньги (в случае с «Зенитом» и Малкомом — за десятки миллионов евро), а в итоге у футболиста есть право уйти, приостановив контракт. В этой ситуации клубы РПЛ становятся бесправными.

И в этой ситуации получается, что те, кто нам мешает, те и помогут. Клубы должны ориентироваться на своих, создавать русский костяк. Иначе это выглядит как выброс государственных денег.

Но истории, когда идут слухи об отъезде иностранцев, возникают не просто так. Или тут действительно есть предложение. Или, что тоже бывает, мягко просят добавить денег.

То, что Малком остаётся в России в нынешних обстоятельствах, когда нет еврокубков и не будет ещё долго — это просто зарабатывание денег себе на пенсию. Не исключаю, что вот такими вбросами по предложениям по Малкому «Зенит» просто доят», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.



Малком стал игроком «Зенита» летом 2019 года, перейдя из «Барселоны». В 23 матчах нынешнего сезона бразильский нападающий забил 15 голов и отдал семь результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в 2027 году.