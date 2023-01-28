«Атлетико» хочет усилить атаку форвардом «Барселоны» Торресом
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Мадридский «Атлетико» заинтересован в подписании нападающего «Барселоны» Феррана Торреса летом 2023 года. Об этом сообщает Sport.es.
По сведениям источника, переход испанского футболиста может состояться в случае ухода Жоау Феликса, Тома Лемара и Янника Феррейры Карраско. Торрес рассматривается как идеальный игрок для внедрения в схему «Атлетико».
22-летний Торрес стал игроком «Барселоны» в январе 2022 года. В 23 матчах нынешнего сезона на его счету пять голов и результативная передача. Соглашение между сторонами истекает в 2027 году. Ранее Ферран выступал за «Манчестер Сити» и «Валенсию».
Видеообзор. «Барселона» — «Хетафе». Испанская Примера 2022/2023. 18-й тур:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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