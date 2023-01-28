Сиссе: в «Фулхэме» я получал мало игрового времени, но не получал объяснений Йокановича

Гвинейский полузащитник «Урала» Ибраима Сиссе рассказал о совместной работе с главным тренером «Динамо» Славишей Йокановичем, который с 2015 по 2018 год возглавлял «Фулхэм», где и тренировал Сиссе. Также хавбек поделился мнением об английском футболе.
«Трудно найти футбол на планете лучше, чем в Англии. К сожалению, я получал мало времени на поле. Я не мог объяснить, почему так получилось. Тренер так и не поговорил со мной, поэтому у меня нет никаких объяснений от него. Часто мне поступали предложения из других клубов, но не удавалось договориться.
Подойду ли к Йокановичу, чтобы пообщаться, после игры с «Динамо»? Вряд ли, мы с ним не поддерживали связь с того момента, как наши пути разошлись. Но при этом мы хорошо ладили, и у него не должно быть проблем. Я с нетерпением жду новой встречи с ним!» — приводит слова хавбека Metaratings.
В клуб из Екатеринбурга Сиссе перешёл в сентябре минувшего года. Он провёл 13 матчей в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги, но не сумел отметиться результативными действиями.
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