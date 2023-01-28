Зидан заинтересован в работе с «Баварией». Француз намерен вернуться в новом сезоне

Французский специалист Зинедин Зидан намерен вернуться к работе главным тренером со следующего сезона. Одним из претендентов на его назначение является мюнхенская «Бавария», а сам Зидан не против работы в Германии. Об этом сообщает RMC Sport. Действующим главным тренером «Баварии» является Юлиан Нагельсман.
В качестве главного тренера Зидан трижды выиграл с мадридским «Реалом» Лигу чемпионов, дважды — чемпионат Испании. Об уходе специалиста из мадридского клуба стало известно 27 мая 2021 года. С тех пор Зидан не возвращался к работе тренера. «Реал» — единственный клуб, с которым Зидан работал на высоком уровне. Сообщалось, что специалист мог возглавить сборную Франции, но на своём посту остался Дидье Дешам.
Юрий Газинский — о встрече с Зинедином Зиданом. Видеоролик:
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