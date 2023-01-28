Эдди Хау: новый контракт Триппьера — достойная награда за потрясающий сезон

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау прокомментировал продление контракта с защитником Кираном Триппьером. Стороны договорились о сотрудничестве до 2025 года.
«Это достойная награда за потрясающий сезон, который он провёл. Киран невероятно себя проявил как на поле, так и за его пределами. Он продемонстрировал настоящие лидерские навыки в тот момент, когда только пришёл в команду, сейчас у него всё замечательно.
Я не сумею найти слов, чтобы выразить благодарность за всё, что он дал «Ньюкаслу», — приводит слова Хау пресс-служба «сорок».
В текущем сезоне АПЛ защитник провёл 20 матчей, забил один гол и стал автором одной результативной передачи.
«Ньюкасл» в 20 матчах текущего сезона АПЛ набрал 39 очков и занимает третье место в турнирной таблице.
Ингс и Триппьер жёстко столкнулись головами на тренировке:
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